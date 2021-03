Polizei Bochum

POL-BO: Gefährliche Körperverletzung: Weiterer Tatverdächtiger gesucht

Bochum (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 21. Juni 2020 (Sonntag) in Bochum an der S-Bahn-Haltestelle Langendreer Weg an der Ümminger Straße zu einem gefährlichen Körperverletzungsdelikt. Zu diesem Zweck fahndete das PP Bochum mit einem Foto nach dem Tatverdächtigen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/4864229).

Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte am 21.03.2021 die abgebildete Person identifiziert werden. Wir bedanken uns für die Unterstützung und bitten darum, dass veröffentlichte Bild nicht weiter zu nutzen.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen sucht die Kripo jetzt mit richterlichem Beschluss nach einem weiteren Tatverdächtigen der wechselseitigen Körperverletzung (https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bochum-gefaehrliche-koerperverletzung-0).

Wer kennt den abgebildeten Mann? Das Bochumer Kriminalkommissariat 32 bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 8205 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell