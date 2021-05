Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall auf der Borker Straße in Lünen - zwei Schwerverletzte

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0569

Bei einem Verkehrsunfall heute Nacht (31.05) in Lünen sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die beiden Autos waren an der Borker Straße / Laakstraße zusammengeprallt.

Um 1.28 Uhr war eine 23-jährige Lünerin, mit einem 22-Jährigen aus Lünen sowie einem 3-jährigen Kind im Wagen, auf der Laakstraße unterwegs. An der Borker Straße bog die Autofahrerin mit ihrem Opel nach links ab. Auf der bevorrechtigten Borker Straße war zu dieser Zeit ein 20-jähriger Mann aus Selm ebenfalls in einem Auto in Richtung stadtauswärts unterwegs. Die beiden Wagen stießen aus noch ungeklärter Ursache offenbar mit voller Wucht zusammen. Hierbei prallte der Selmer mit seinem BMW noch in einen nahestehenden Zaun.

Beide Fahrzeugführer verletzten sich schwer - Rettungswagen fuhren sie in Krankenhäuser. Das Kind und der 22-jährige Lüner blieben nach jetzigem Stand glücklicherweise unverletzt. Die Autos waren nicht weiter fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt über 15.000 Euro Sachschaden.

