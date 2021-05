Polizei Dortmund

POL-DO: Weitere Bilanz der Polizei zum Wegfall der Ausgangssperre (Samstag/Sonntag): Stadt sowie beliebte Ausflugsziele stark frequentiert - überwiegend friedliche Atmosphäre

Aufgrund des sonnigen Wetters und der nun einsetzenden Lockerungen waren viele Teile Dortmunds am Wochenende stark frequentiert. Das Dortmunder Polizeipräsidium hatte für alle Bürgerinnen und Bürger zusätzliche Polizeikräfte eingesetzt. Die positive Bilanz: Überwiegend traf die Polizei auf friedliche Atmosphären und Dortmunderinnen und Dortmunder, die Coronaschutzregeln einhielten.

Dennoch gab es Situationen, die die Polizeibeamtinnen und -beamten auf den Plan riefen. In der Zeit von Samstag auf Sonntag (29.5. bis 30.5.) kam es nach jetzigem Kenntnisstand insbesondere zu folgenden nennenswerten Einsätzen:

- An der Warsteiner Music Hall traf sich nach Zeugenangaben eine größere Personengruppe, die sich offenbar durch dortige Nachbarn nicht zur Ruhe ermahnen ließ. Polizisten konnten gegen 20.50 Uhr mehrere Personen antreffen und vor Ort 24 Platzverweise aussprechen. Die Gruppe kam den Platzverweisen friedlich nach.

- Auf der Gerichtsstraße kam es am Samstag gegen 22 Uhr offenbar zu einer Ruhestörung, hier konnte eine Polizeistreife zunächst für Ruhe sorgen und an eine friedliche Atmosphäre appellieren. Gegen 22.15 Uhr riefen Augenzeugen die Polizei erneut zu Hilfe. Nach jetzigem Kenntnisstand war nach Abfahrt der Beamten ein Streit weiter entfacht, woraufhin ein 43-jähriger Dortmunder offenbar mit einen schweren Gegenstand gegen die Gaststätte eines 57-jährigen Dortmunders schlug. Dieser beabsichtigte sich nach ersten Ermittlungen dagegen mit einem Faustschlag zu wehren. Zeugenaussagen zu folge, wirkten dann der 46-jährige Dortmunder sowie zwei weitere Männer (23 und 24 Jahre) auf den 57-Jährigen ein, sodass dieser sich durch einen Sturz am Kopf verletzte und zunächst hilflos am Boden liegen blieb. Die beiden jungen Männer entfernten sich vom Tatort, als sie den herannahenden Streifenwagen entdeckten. Zwei Polizeibeamte rannten den Männern nach und verfolgten sie über mehrere Straßenzüge - noch in Tatortnähe stellten sie den 23- und den 24-Jährigen aus Dortmund. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits dauern an - möglicherweise war dem Streit die Beleidigung eines Familienmitglieds vorausgegangen.

- Im Bereich der Möllerbrücke und des Westparks hatten sich an diesem Abend rund 100 feiernde Personen aufgehalten, die erheblich alkoholisiert waren. Durch Lautsprecherdurchsagen der Polizei wurden Platzverweise ausgesprochen. Ungefähr 40 Personen kamen dieser Aufforderung direkt nach und entfernten sich. Die Personen, die weiter dort verbleiben wollten, erhielten in einzelnen Gesprächen erneute Platzverweise. Alle 62 Personen entfernten sich nach und nach. Zwei Männer zeigten sich uneinsichtig - Polizisten nahmen sie vorläufig in Gewahrsam.

