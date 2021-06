Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Unbekannte sind am Samstagabend (19.06.2021) innerhalb eines Mehrfamilienhauses an der Burgstallstraße in ein Kellerabteil eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 17.00 Uhr und 23.15 Uhr gewaltsam zunächst die Hauseingangstüre und dann die Türe zu einem Keller auf. Sie stahlen daraus zwei Mountainbikes der Marken Canyon und Cube im Gesamtwert von knapp 3.000 Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 in Verbindung zu setzen.

