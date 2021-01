Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

SteinfurtSteinfurt (ots)

Am Sonntag (03.01.2021), gegen 21:30 Uhr, kam es an der Alten Poststraße 3 zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde eine weiße Hauswand durch Kratzspuren und Reifenabriebspuren. Eine Bewohnerin hörte zur genannten Uhrzeit ein lautes Geräusch vor ihrem Haus. Als sie hinausging, bemerkte sie vier Jugendliche und einen auf den Boden liegenden Motorroller. Auf Nachfrage gaben die Jugendlichen an, es sei alles in Ordnung. Kurze Zeit später wurde die Geschädigte durch einen Verwandten auf den Schaden an der Hauswand aufmerksam gemacht. Die Jugendlichen entfernten sich, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell