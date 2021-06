Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 36-Jähriger bei Streit schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Montag (21.06.2021) einen 21 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, bei einem Streit einen 36-Jährigen schwer verletzt zu haben. Der 36-Jährige hielt sich vor der Tat in einer Gaststätte an der Rotebühlstraße auf. Als er die Gaststätte gegen 01.40 Uhr verließ, kam es zum Streit mit einer Personengruppe, in dessen Verlauf der 21 Jahre alte Tatverdächtige dem 36-Jährigen offenbar einen Schlag versetzte. Daraufhin fiel der 36 Jahre alte Mann zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den geflüchteten 21-Jährigen kurz darauf in der Nähe fest. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und dem genauen Tatablauf dauern an. Die Beamten setzten den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

