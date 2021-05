Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Hochwertiges Fahrrad und E-Bike gestohlen

Landkreis Verden/Achim. (ots)

Unbekannte Täter stahlen zwischen Samstagvormittag und Sonntagmittag ein hochwertiges Fahrrad und ein E-Bike von unterschiedlichen Grundstücken und verursachten einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. In der Mühlenstraße brachen die Täter einen Gartenschuppen und das Schloss eines darin abgestellten Fahrrades auf. In der Gerhard-van-der-Poll-Straße gelangten sie im Tatzeitraum auf unbekannte Weise in eine Garage und stahlen ein E-Bike und einen Fahrradsattel eines weiteren Fahrrades. Anschließend flüchteten die Täter mit den Rädern. Mögliche Zeugen, die verdächtige Umstände beobachtet haben, werden unter 04202/9960 um Hinweise an die Polizei in Achim gebeten.

