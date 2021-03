Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Garage

Kierspe (ots)

In der Zeit vom 7. zum 8. März hebelten unbekannte Täter die Tür zu einer Garage an der Wilbringhauser Straße auf. Aus dieser Garage stahlen die unbekannten Diebe eine KTM 690 mit dem amtlichen Kennzeichen K-EX 57. Hierbei wurde ein ebenfalls in der Garage stehender Mazda MX 5 beschädigt.

Sachdienliche Hinweise zu den Dieben und dem Verbleib der KTM nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

