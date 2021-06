Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte Täter sind am Wochenende (19.06.2021 bis 21.06.2021) an der Mühlstraße in ein Geschäft eingebrochen. Sie drückten gewaltsam zwischen 14.30 Uhr und 07.45 Uhr die Seitentüre des Geschäfts auf und gelangten so in die Innenräume. Dort öffneten sie mehrere Pakete und stahlen teilweise auch deren Inhalt. Aus einer aufgehebelten Kasse und einer Sparbüchse nahmen sie über 200 Euro Bargeld mit. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Der Gesamtwert der Beute und was sie aus den Paketen stahlen, muss noch ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

