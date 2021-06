Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines LKW - Erstmeldung

Kottenheim (ots)

Am 17.06.2021 gegen 19:15 Uhr kam es auf der B 262 Mendig in Fahrtrichtung Mayen zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKW. Einsatzkräfte der PI Mayen befinden sich vor Ort. Aufgrund der aufwendigen Bergungsmaßnahmen kann es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in beiden Fahrtrichtungen kommen.

Es wird gebeten von weiteren Anfragen abzusehen. Es wird nachberichtet

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell