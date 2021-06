Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wechselseitige Körperverletzung

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Am 31.05.2021 kam es gegen 21:45 Uhr am Neustädter Platz zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen einem 53-jährigen und einem 19-jährigen Mann aus Uslar. Der 53-jährige Mann wurde mit dem RTW in die Heliosklinik Northeim gebracht. Es wurden Strafverfahren eingeleitet.

