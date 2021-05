Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Bad Gandersheim (ots)

Unfallort: 37581 Bad Gandersheim, Stiftsfreiheit in Höhe Stiftskirche (Dom) Unfallzeit:Montag, 31.05.2021, zwischen 10.30 u. 11.17 Uhr

Eine 58 Jahre alte Bad Gandersheimerin hatte ihren PKW (Daimler B-Klasse, Farbe rot) gegen 10.30 Uhr auf der linken Seite der Zufahrtstr. (Verlängerung Bismarckstr.) zum Parkplatz Stiftsfreiheit ordnungsgemäß zum Parken abgestellt. Hinter ihrem PKW stand ein roter VW Polo mit GAN-Kennzeichen. Als sie gegen 11.17 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie an der hinteren Stoßstange des PKW eine Beschädigung fest. Sie vermutet, dass der Fahrzeugführer des roten VW Polo, der hinter ihrem PKW gestanden hat, beim Wegfahren die Beschädigung verursacht und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. An der B-Klasse entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Personen, die Hinweise zu diesem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich an das PK Bad Gandersheim, Tel: 05382-919200, zu wenden.(Jun)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell