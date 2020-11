Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall am Goetheplatz

RostockRostock (ots)

In der Rostocker Stadtmitte stießen am gestrigen Vormittag ein Pkw und eine Straßenbahn ineinander. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei missachtete der Pkw-Fahrer die rote Ampelschaltung.

Um 10:40 Uhr kollidierte der 81-jährige deutsche Fahrer eines Opels am Goetheplatz mit einer Straßenbahn. Der Fahrzeugführer kam aus Richtung des Rostocker Hauptbahnhofs und wollte an der Ampel nach links in die Südstadt abbiegen. Zur gleichen Zeit passierte die Straßenbahn die Fahrbahn in Richtung des Doberaner Platzes. Daraufhin kam es zum Zusammenstoß, wodurch der Opel auf der linken Seite stark beschädigt wurde. Nach dem Unfall war der Pkw nicht mehr fahrbereit. Auch bei der Straßenbahn entstanden Schäden an der vorderen Fahrzeugverkleidung. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Sarah Schüler

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: sarah.schueler@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell