Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Graffitisprayer gestellt

RostockRostock (ots)

Am 30. Oktober 2020, gegen 15.00 Uhr erhielt die Polizei einen telefonischen Hinweis, dass "Am Strande" in Rostock aus einer Personengruppe heraus Graffitis gesprüht werden. Die zügig eintreffenden Polizeibeamten konnten die Personengruppe ausfindig machen und aufgrund der guten Personenbeschreibung einen Tatverdächtigen stellen. Der 30-jährige Deutsche war alkoholisiert. Für die weitere Sicherung aller Beweismittel wurde der Mann zur Polizeiinspektion verbracht. Die Aufnahme der Spuren übernahm der Kriminaldauerdienst.

Es wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen. Es wurden eine Straßenlaterne, ein Stromkasten und eine Durchfahrt besprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell