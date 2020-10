Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Jugendlicher beleidigt und bedroht mehrere Personen

RostockRostock (ots)

Am 29. Oktober 2020, gegen 12.00 Uhr begab sich eine 40-Jährige zur Bushaltestelle "Lorenzstraße" im Rostocker Stadtteil Dierkow. Auf der anderen Straßenseite nahm sie bereits einen Jugendlichen wahr, der lautstark Beleidigungen in ihre Richtung rief. Während dieser die Straßenseite überquerte und auf sie zukam, beleidigte er sie mit weiteren Schimpfworten und bedrohte sie mit einem Ausruf. Ein Mann griff ein und die Lage soll sich zunächst beruhigt haben. Als die hinzugezogene Polizeibeamten eintrafen, beleidigte und bedrohte der 14-jährige Jugendliche auch diese in nicht geringem Maße. Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen und dem Verbringen in den Funkstreifenwagen leistete der Jugendliche Widerstand. Nachdem der Beschuldigte in das Polizeirevier Dierkow verbracht wurde, wurde er an seine Mutter übergeben. Der Beschuldigte ist der Polizei bereits mehrfach bekannt und ist deutscher Nationalität.

Die eingesetzten Polizeibeamten nahmen Strafanzeigen bezüglich der Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte auf. Die Kriminalpolizei wird die weiteren Ermittlungen führen.

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell