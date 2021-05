Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Taschendiebstahl im Aldi-Markt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 29.05.2021, 11:45 - 12:10

Am Samstag, den 29.05.20212, befand sich eine 81jährige Einbeckerin, gegen 11:45 Uhr, im Aldi-Markt in der Grimsehlstraße zum Einkaufen. Im Kassenbereich stellte die Dame dann fest, dass ihr eine bislang noch unbekannte Person, die Geldbörse aus ihrer Jackentasche, während des Einkaufens, entwendet hatte. Vor Betreten des Marktes hatte die Geschädigte diese dort verstaut. Neben diversen Scheckkarten bafand sich noch der Personalausweis, die Krankenkassenkarte sowie 40,-Euro Bargeld in der Geldbörse. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen Taschendiebstahl eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell