Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rastatt (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind nach einer Unfallflucht am Freitagabend auf der Suche nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines silbernen BMW war zwischen 20.15 Uhr und 21 Uhr auf der Ritterstraße in Richtung Kehler Straße unterwegs. Aus derzeit ungeklärter Ursache kam der Lenker nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Sandsteinsäule. Nachdem der Schaden an der Säule durch den Fahrer und seine drei Mitfahrer begutachtet wurde, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenaussagen zu Folge soll der BMW-Fahrer ein südländisches Aussehen haben und etwa 20 bis 25 Jahre alt sein. Die Säule musste in Folge des Zusammenstoßes durch die Feuerwehr Rastatt abgesichert werden. Über den entstanden Sachschaden kann derzeit noch keine Angabe gemacht werden. Wer Hinweise zu dem mutmaßlichen Unfallflüchtigen geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer 07222 761-0 an die Beamten des Polizeireviers Rastatt. /jh

