Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, L613 - Glück im Unglück

Gaggenau (ots)

Eine Ausfahrt mit dem Motorrad endete am Sonntagvormittag für einen 42-Jährigen in einem Verkehrsunfall. Der BMW-Lenker befuhr die L613 kurz nach 11:30 Uhr, als er vermutlich in Folge von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort gegen einen Kanalschacht prallte. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden am Zweirad, das abgeschleppt werden musste, beläuft sich auf 5.000 Euro.

