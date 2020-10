Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Eine Verkehrsunfallflucht und ein Verkehrsunfall in Varel - Polizei bittet um Hinweise

Varel (ots)

Am Montag, 05.10.2020, wurde bei der Polizei eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. In der Zeit von Samstag, dem 03.10. - 05.10.2020 wurde in der Koppenstraße ein dort auf der Fahrbahn geparkter weißer Pkw VW-Up beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen, so dass die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet hat. Zur Aufklärung werden Unfallzeugen gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

