Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trunkenheitsfahrt mit Fahrrad

Northeim (ots)

(sch)- Am Sonntag, 30.05.2021, gegen 12.55 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Fahrradfahrer den Geh-und Radweg in der Bahnhofstraße in Northeim. Hierbei fiel er einer aufmerksamen Streifenwagenbesatzung auf, da er zunächst ohne erkennbaren Grund fast zu Fall kam. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in seiner Atemluft fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,88 Promille. Bei dem Northeimer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung untersagt. Ein Verfahren bzgl. der Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gegen ihn eingeleitet.

