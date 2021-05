Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Geldbörse

Uslar (ots)

Uslar (La) - Am Samstag, den 29.05.2021, gegen 11.35 Uhr, kam es im Rewe-Markt in der Wiesenstraße zum Diebstahl einer Geldbörse. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus einer mitgeführten Einkaufstasche die Geldbörse einer Kundin, während diese ihren Einkauf tätigte. Im Anschluss führte der unbekannte Täter mit den Bankkarten, welche sich in der entwendeten Geldbörse befanden, Abhebungen an Geldautomaten in Höhe von ca. 2000 EUR durch. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

