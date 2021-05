Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung eines Pkw auf dem Nettoparkplatz

Bad Gandersheim (ots)

Kalefeld, Birkenweg 15, Parkplatz des dortigen Nettomarktes.

Am 29.05.2021, in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr, wurde der ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Nettomarktes abgestellte Pkw des Geschädigten mitsamt Anhänger zerkratzt, während dieser seinen Einkauf verrichtete. Bei dem blauen BMW wurde die rechte Fahrzeugseite über beide Türen hinweg beschädigt. An dem daran befindlichen Anhänger waren Kratzer an der Abdeckung des Radkastens feststellbar. Die Schadenshöhe beläuft sich auf insgesamt 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall gegen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Gandersheim (05382-919200) zu melden. (Ge)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell