Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw eines Mitarbeiters beschädigt und abgehauen

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 27.05.2021, 13:45 - 22:05 Uhr

Einen Schaden in Höhe von ca. 3000,- Euro stellte ein 40jähriger Einbecker an seinem Pkw fest, nachdem er aus der Spätschicht, einer ortsansässigen Firma in der Allensteiner Straße, zu seinem Fahrzueug zurückkehrte. Der Pkw befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem öffentlich zugänglichen Parkplatzgelände der Firma. Demzufolge muss ein Mitarbeiter der Firma nach Schichtwechsel den Pkw des Geschädigten beim Ausparken an der Beifahrerseite gestriffen und so den Schaden verursacht haben. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, sich unter Tel. 05561-949780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell