Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Führen eines PKWs unter Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck, Ortsteil Greene, Sonntag , 30.Mai 2021 01:35 Uhr

Greene- Am Sonntag, den 30 Mai 2021, gegen 01:35 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Bad Gandersheim einen 33-jährigen Fahrzeugführer aus Bad Münder in einem VW Golf in Greene. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 33-jährigen drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein daraufhin durchgeführter Drogenurintest reagierte positiv auf THC, Amphetamin und Kokain. Weiterhin war die Person nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Dem Bad Mündener wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Des Weiteren wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren und ein Strafverfahren eingeleitet.(nol)

