Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Versuchter Einbruch

Herdecke (ots)

Im Zeitraum vom 13.03., 11:00 Uhr, bis zum 14.03., 22:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter durch Hebeln an der Hauseingangstür, in eine Doppelhaushälfte am Unteren Ahlenbergweg einzudringen. Die Tür hielt der Gewalteinwirkung jedoch Stand, die Täter entfernten sich in unbekannte Richtung.

