Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis - Warnung im Umgang mit Keyless-Go

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Letzte Woche wurden in Breckerfeld in einer Nacht sechs Pkw BMW aufgebrochen, diverse Bauteile wurden entwendet (wir berichteten). An keinem der Fahrzeuge wurden außen Aufbruchspuren gefunden, jedoch waren alle betroffenen Pkw mit Keyless Go System ausgestattet. Es ist daher davon auszugehen, dass die Täter sich mittels Überbrückung des Systems Zugang zu den Fahrzeugen verschafft haben. Dabei wird das Signal des Schlüssels abgefangen, ausgelesen und verstärkt, sodass das Fahrzeug entriegelt. Die Polizei rät: Bewahren Sie den Fahrzeugschlüssel nicht in direkter Nähe der Haustür oder der Hausfront auf. Legen Sie ihn in eine Metalldose oder besorgen Sie sich ein abschirmendes Etui.

