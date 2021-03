Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Werkzeug von Baustelle entwendet

Gevelsberg (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 11. auf den 12.03. brachen unbekannte Täter das Schloss des Tores eines Industriegebäudes an der Haßlinghauser Straße auf. Aus dem Gebäude entwendeten sie hochwertige Baumaschinen. Anschließend verließen sie das Gelände in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell