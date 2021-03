Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Schmuck und Bargeld bei Einbruch entwendet

Gevelsberg (ots)

Am Freitagabend zwischen 21:20 Uhr und 01:00 Uhr (Samstag) schlugen unbekannte Täter ein Wohnzimmerfenster eines an der Milsper Straße gelegenen Einfamilienhauses ein und verschafften sich so Zutritt ins Haus. Hier wurden sämtliche Räume durchsucht. Die Täter konnten Schmuck und Bargeld erbeuten.

