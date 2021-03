Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Verkehrsunfall mit 11-jährigem Kind

Wetter (ots)

Am 12.03.2021, um 12:50 Uhr, befährt eine 27-jährige Frau aus Ennepetal mit ihrem Pkw, Ford, die Friedrichstraße in Fahrtrichtung Hagen. An der dortigen Bushaltestelle Ringstraße/Harkortsee steht zu diesem Zeitpunkt ein Linienbus mit eingeschaltetem Warnblinker in Fahrtrichtung Wetter. Ein 11-jähriger Junge aus Herdecke läuft hinter dem Bus auf die Straße, um diese aus Sicht der Ennepetalerin von links nach rechts zu überqueren. Die Ennepetalerin kann ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kommt zum Zusammenstoß mit dem Jungen. Dieser stürzt zu Boden und wird leicht verletzt. Mittels Rettungswagen wird er anschließend in der Begleitung eines Erziehungsberechtigten in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

