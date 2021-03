Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Unfall am Büttenberg

Ennepetal (ots)

Eine 50-jährige Schwelmerin wollte am Donnerstagnachmittag mit ihrem Peugeot vorwärts in einer Parkbox an der Büttenberger Straße einparken. Sie rutschte dabei vom Bremspedal auf das Gaspedal und fuhr auf die Fahrbahn der Büttenberger Straße. Hier stieß sie mit dem Mazda eines 58-jährigen Ennepetalers zusammen, der in Richtung Wuppermannstraße unterwegs war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mazda gegen einen geparkten Mini geschleudert. Der Ennepetaler verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte er aber nicht.

