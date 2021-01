Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw durchsucht

Erkelenz (ots)

An der Mühlenstraße durchsuchte ein unbekannter Täter, zwischen 19 Uhr am Montag (25. Januar) und 12 Uhr am Dienstag (26. Januar), den Innenraum eines parkenden Pkw. Entwendet wurde ein Kleinbetrag an Euromünzen.

