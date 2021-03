Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Mitarbeiter verhindern Tabak-Diebstahl

Ennepetal (ots)

Am 15.03. gegen 19:15 Uhr bemerkten Mitarbeiter eines Discountmarktes an der Kölner Straße, dass zwei unbekannte Täter versuchten, Tabakwaren aus dem Kassenbereich zu entwenden. Einer der Mitarbeiter hielt einen der Täter fest. Dieser schlug den Mitarbeiter jedoch gegen die Brust, riss sich los und flüchtete, wobei er die Schiebetür am Ausgang beschädigte. Der andere Täter flüchtete durch einen Notausgang und löste den Alarm aus. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: 1) männlich, schmale Statur, dunkle Haare, osteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer grauen Mütze und einer schwarzen Jacke und Jogginghose; 2) männlich, 170-175 cm groß, korpulent, dunkle Augen, dunkle Haare, osteuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer schwarzen Mütze, einer schwarzen Jacke und Hose und schwarzen Schuhen. Hinweise erbittet die Polizei unter 02333-9166-4000.

