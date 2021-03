Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Fingerabdruck klärt Einbruch

Breckerfeld (ots)

Am 14.11.2020 brachen Unbekannte in einen als Firmenbüro genutzten Wohnwagen an der Frankfurter Straße ein und entwendeten unter anderem Bargeld, Schmuck und Werkzeuge. Mittels Rußpulver sicherten Beamte der Spurensicherung Fingerabdruckspuren am Einstiegsfenster. Im weiteren Verfahren wurden zwei Tatverdächtige ermittelt: ein 20-jähriger Breckerfelder und ein 17-jähriger Hagener. Ein Abgleich der gesicherten Spuren untermauert die Tatbeteiligung des 17-Jährigen: Die Spuren stimmen mit seinen Fingerabdrücken überein.

