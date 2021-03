Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schrottsammler durch Bürgerhilfe festgestellt

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Durch aufmerksame Zeugen wurde am 02.03.2021 ein polnisches Schrottsammelfahrzeug in der Grafschaft, OT Lantershofen gemeldet. Der Schrottsammler konnte durch eine Streife wenige Zeit später im Rahmen der Fahndung angetroffen werden. Auf der Ladefläche wurden Elektroschrott und Altmetalle festgestellt. Hierfür konnte keine Reisegewerbekarte und keine Lizenz vorgelegt werden. Weiter fehlte eine als Sammelfahrzeug angebrachte Kennzeichnung. Da keine gültige Genehmigung vorlag, wurde der komplette Abfall zu einer Entsorgungsstelle verbracht und dort abgeladen. Am Fahrzeug wurden durch den TÜV erhebliche technische Mängel festgestellt, sodass das Fahrzeug als Ergebnis stillgelegt wurde. Die Kfz- Kennzeichen und Zulassungsbescheinigung wurden sichergestellt und später an die örtlich zuständige Zulassungsstelle übergeben.

Den betroffenen Fahrer erwarten zahlreiche Ordnungswidrigkeiten. Nach Abschluss der Maßnahme wurde der Betroffene zu Fuß aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell