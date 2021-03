Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigungen an Garagentoren der Ochtendunger Feuerwehr

Ochtendung, Raiffeisenplatz (ots)

Wie der Polizei Mayen, erst jetzt bekannt wurde, kam es bereits im Verlauf der vergangenen Woche in der Zeit von Mittwoch, den 03.03.21 bis Freitag, den 05.03.2021 zu einer Sachbeschädigung an den Garagentoren der Feuerwehr Ochtendung. Unbekannte Täter schossen mittels sogenannter Softairwaffen auf die Plexiglasscheiben der Tore und hinterließen einen Sachschaden, der derzeit noch nicht beziffert werden kann. Am Tatort konnte die Polizei entsprechende Geschosse auffinden.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell