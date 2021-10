Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 19-jähriger Radfahrer nach Sturz in Stralsund lebensbedrohlich verletzt

Stralsund (ots)

In Stralsund zwischen Strela-Park und Barther Straße stürzte aus bisher ungeklärter Ursache am 04.10.2021, 18.10 Uhr ein 19-jähriger Radfahrer (deutscher Staatsbürger) ohne Fremdeinwirkung. Dabei erlitt er lebensbedrohliche Kopfverletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Rostock gebracht. Am Fahrrad entstand geringer Sachsachaden.

