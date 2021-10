Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl eines Audi Q5 in Seebad Ahlbeck (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Heringsdorf (ots)

In der Zeit vom 02.10.2021, 10:00 Uhr, bis zum 03.10.2021, 10:00 Uhr, wurde vom Parkplatz einer Klinik im Kieferngrund im Seebad Ahlbeck ein grauer Audi Q5 entwendet. Dieser hat das amtliche Kennzeichen SZB-MB 1. Während der Anzeigenaufnahme und Spurensuche wurde bekannt, dass die Schranke des Parkplatzes frische Beschädigungen aufweist. Ob diese Beschädigungen mit dem entwendeten Audi bei der Flucht vom Parkplatz verursacht wurden, bleibt zu ermitteln. Der Kriminaldauerdienst aus Anklam hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Heringsdorf unter 038378/ 279-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Holger Bahls Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

