Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Friedland (LK MSE) (ots)

Am späten Abend des 02.10.2021 führte eine Funkwagenbesatzung des Polizeireviers Friedland eine Verkehrskontrolle in Woldegk durch. Hierbei fiel den Beamten ein PKW Nissan auf, welcher durch das Stadtgebiet fuhr. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle um 23.35 Uhr konnten die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch beim Fahrer feststellen. Bevor der Fahrer etwaigen Tests unterzogen werden konnte, gab dieser an keine Fahrerlaubnis zu besitzen und alkoholisiert zu sein. Eine anschließend durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,97 Promille. Die Abfrage zum Vorliegen einer Fahrerlaubnis bestätigte zudem, dass der Fahrer aktuell nicht im Besitz einer solchen ist. Der 33- jährige Deutsche wurde zur Blutprobenentnahme ins Klinikum Neubrandenburg gebracht und Anzeige gegen ihn erstattet.

In der gleichen Nacht stellte eine andere Funkwagenbesatzung des PR Friedland um 02.00 Uhr ein auffälliges Kleinkraftrad zwischen Friedland und Heinrichswalde fest. Dieses war mit zwei Personen besetzt und sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Als der Fahrzeugführer des Mopeds nicht auf die Anhaltesignale reagierte, schalteten die Beamten das Blaulicht und das Martinshorn ein. Der Fahrer des Kleinkraftrads flüchtete daraufhin über einen Verbindungsweg in Richtung Hohenstein und letztlich weiter über einen Feldweg, welcher zur Ortslage Brohm führt. Als die Fahrt an einem umgestürzten Baum endete, versuchte der Fahrer das Moped mittels Hochstarter zu wenden. Die eingesetzte Funkwagenbesatzung war zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Fahrzeug gestiegen und konnte die beiden Flüchtenden vorläufig festnehmen. Eine Klärung der Personalien ergab, dass es sich bei dem Fahrer um einen 14-jährigen Jugendlichen handelt, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bei dem Sozius handelte es sich um einen 15-jährigen Jugendlichen. Beide Jugendlichen (deutsche Staatsangehörige) wurden an die jeweiligen Erziehungsberechtigten übergeben und Anzeige wurde erstattet.

