Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Neustrelitz (LK MSE) (ots)

Am 02.10.2021, gegen 15.00 Uhr ereignete sich in der Ortschaft Granziner Mühle ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 75- jähriger Radfahrer und sein 63- jähriger Begleiter fuhren nach Angaben eines Zeugen mit ihren Sporträdern mit hoher Geschwindigkeit aus Richtung Boecker Mühle kommend in Richtung Kratzeburg. Beide Verkehrsteilnehmer fuhren nebeneinander, als sie zeitgleich ins Straucheln kamen und ineinander stürzten. Beide Radfahrer, welche keinen Fahrradhelm trugen, verletzten sich so schwer, dass eine Person ins Klinikum Neubrandenburg und die andere Person ins DRK Krankenhaus Neustrelitz verbracht werden mussten. An den Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

