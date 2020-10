Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Erlenbach bei Kandel - Geschwindigkeitskontrolle

Erlenbach bei KandelErlenbach bei Kandel (ots)

Am Dienstag, dem 27.10.2020, zwischen 09.00 und 10.50 Uhr wurde in Erlenbach in der Haynaer Straße eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. 35 Fahrzeuge, darunter drei Lastkraftwagen mussten beanstandet werden. Es ergaben sich vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen und 31 Verwarnungen. Das schnellste Auto wurde im 30 km/h Bereich mit 59 km/h gemessen.

