POL-PDLD: Kontrolle anlässlich des Tag des Lichts

Im Rahmen des Licht-Test-Tages kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth am Dienstag, dem 27.10.2020, zwischen 08.00 und 09.30 Uhr, in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Höhe des Bahnhofs diverse Fahrzeuge hinsichtlich der Funktion ihrer Beleuchtungseinrichtungen. Zwölf Autofahrern wurde wegen mangelhafter Beleuchtung ihres Fahrzeugs ein Mängelbericht ausgestellt.

