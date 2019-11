Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Auto brannte

Neumünster (ots)

191108-1-pdnms Auto brannte

Neumünster. Feuerwehr und Polizei wurden Donnerstagabend (07.11.19, 21.30 Uhr) wegen eines Feuers in die Goebenstraße gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren Flammen im Fahrzeuginnern eines Pkw Nissan erkennbar. Die Feuerwehr konnte diese rasch löschen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge will ein Anwohner eine Person beobachtet haben, die nach dem Einschlagen einer Scheibe einen brennenden Gegenstand in das geparkte Auto warf und dann auf einem Fahrrad flüchtete. Die Person soll dunkel gekleidet gewesen sein. Eine Fahndung verlief erfolgslos. Das Auto wurde zur Spurensicherung abgeschleppt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 9450.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell