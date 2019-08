Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Hotelportier überfallen - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Mitte (ots)

Nach dem Überfall auf einen Hotelportier (siehe Pressemitteilung vom 13.07.2019) haben Polizeibeamte einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein in seiner Freizeit befindlicher Beamter erkannte den Tatverdächtigen am Samstagnachmittag (17.08.2019) gegen 15.45 Uhr am Wilhelmsplatz wieder. Er alarmierte seine Kollegen, die den 35-Jährigen anschließend festnahmen. Der türkische Staatsangehörige wurde am Sonntag (18.08.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

