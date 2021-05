Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Einbruch in ein Einfamilienhaus in Mertesdorf

Mertesdorf (ots)

Bislang unbekannte Täter nutzten die zufällige Abwesenheit der Eigentümer und brachen am Vormittag des 21.05.2021 in ein Einfamilienhaus in der Straße 'Auf Krein' in Mertesdorf ein. Dabei durchsuchten sie das Gebäude nach Wertgegenständen und erbeuteten Diebesgut im Wert von schätzungsweise mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0651/9779-2290, sowie jede Polizeidienststelle entgegen.

