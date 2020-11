Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Leichtverletzten auf der B 27 bei Fulda

FuldaFulda (ots)

Unfall mit Leichtverletzten auf der B 27 bei Fulda

Fulda - Am Dienstag (24.11.) kam es gegen 18:15 Uhr auf der B27 zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige BMW-Fahrerin aus Petersberg befuhr die B27 in Fahrtrichtung Norden als sie trotz durchgezogener Linie auf die Gegenfahrbahn fuhr - nach derzeitigem Kenntnisstand war die Fahrerin auf Grund eines Telefonats kurzzeitig abgelenkt - und hierbei mit einem entgegenkommenden Opel einer 37-jährige aus Fulda kollidierte. Der Opel wurde anschließend in den Straßengraben gechleudert und kollidierte dort noch mit einem am Fahrbahnrand stehenden Verkehrsschild. Die BMW-Fahrerin fuhr zunächst noch weiter und kam im Abfahrtsbereich der Ausfahrt Künzell zum Stehen. Die 26-jährige BMW-Fahrerin, die 37-jährige Opel-Fahrerin sowie ihr Beifahrer und ihre zwei Kinder wurden leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro.

Da der Verdacht bestand, dass die 26-jährige Verursacherin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Gefertigt: Polizeistation Fulda

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell