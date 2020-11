POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Polizeipräsidium Osthessen

Am 23.11.2020 um 17.21 Uhr parkte eine Rotenburger Pkw-Fahrerin ihren schwarzen Audi A3 in der Nürnberger Straße (Einbahnstraße) am rechten Fahrbahnrand. Ein weiterer Pkw-Fahrer aus Ronshausen wollte ebenfalls in diesem Bereich vorwärts einparken und streifte dabei mit seinem Kia den vorderen, linken Kotflügel des geparkten Audi. Nach dem Einparken betrachtete sich der Verursacher den parkenden Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Durch einen Zeugen wurde der Vorfall beobachtet und der Polizei gemeldet. Der Unfallverursacher konnte ermittelt werden. Gesamtschaden ca. 600,-- Euro.

