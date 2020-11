Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

SchenklengsfeldSchenklengsfeld (ots)

Am Montag, 23.11.2020, 09:55 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Kraftradfahrer aus Hohenroda die K 14 von Schenklengsfeld kommend in Richtung Wehrshausen. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Warnbake. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Twitter: https://twitter.com/polizei_oh

Instagram: https://instagram.com/polizei_oh

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell