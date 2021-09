Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Betrunkener Autofahrer mit 2,2 Promille gestoppt

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwochabend (08.09.) gegen 22:55 Uhr hielten Polizeibeamte einen 47-jährigen Pkw-Fahrer aus Leverkusen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Straße Heiderhof in Odenthal an.

Schon beim Aussteigen aus dem Fahrzeug konnten die Polizisten mehrere Bierflaschen im Auto erkennen. Der Fahrer wies zudem deutliche Koordinationsschwierigkeiten und einen starken Atemalkoholgeruch auf.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab daraufhin einen Wert von 2,2 Promille. Der Beschuldigte wurde zwecks Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache gebracht, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Bis zur Zurückerlangung seines Führerscheins wurde ihm das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt. (ch)

