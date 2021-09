Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Zahlreiche Elektrogeräte aus Transporter gestohlen

Burscheid (ots)

Gestern früh (08.09.) ist die Polizei zur Friedrich-Goetze-Straße nach Burscheid gerufen worden, nachdem ein Handwerker einen Diebstahl aus seinem Transporter festgestellt hatte.

Der Monteur hat seinen Citroen am Vorabend gegen 19:00 Uhr an der Straße abgestellt und verschlossen. Als er um 05:00 Uhr zu seinem Transporter zurückkehrte, bemerkte er ein aufgebrochenes Türschloss an der Seitentür des Wagens.

Aus dem Innenraum wurden zahlreiche Elektromaschinen der Marke Bosch in dazu gehörigen Koffern entwendet. Der Gesamtwert der Maschinen beträgt mehrere tausend Euro. Anhand der Individualnummern wurden die Geräte zur Fahndung ausgeschrieben.

Wer Hinweise zu dieser Tat geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

