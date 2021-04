Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.04.2021.

Salzgitter (ots)

Geparktes Fahrzeug wurde auf Grund eines Verkehrsunfalles großflächig beschädigt.

Salzgitter, Lebenstedt, Erzbahnstraße, 18.04.2021, 16:00 Uhr-19.04.2021, 08:00 Uhr.

Ein 50-jähriger Halter eines Pkw Mazda hatte sein Fahrzeug in der Erzbahnstraße am Fahrbahnrand abgestellt. Nachdem der Mann am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, habe er den großflächigen Schaden an der gesamten linken Fahrzeugseite festgestellt. Zum verursachenden Fahrzeug liegen keine konkreten Hinweise vor. Es entstand ein Schaden von mindestens 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Fahrer standen offensichtlich unter Drogeneinfluss.

Salzgitter, Ludwig-Erhard-Straße, 19.04.2021, 07:55 Uhr.

Der 21-jährige Fahrer eines Kraftfahrzeuges konnte von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Hierbei stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, die auf einen Drogenkonsum deuteten. Bei einem im Anschluss durchgeführten Drogenvortest konnte dies erhärtet werden. Daraufhin musste bei dem Fahrer eine Blutprobenentnahme angeordnet werden, ihm untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt gegen den Fahrer wegen Drogenbesitzes und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Eine weitere Feststellung hatte die Polizei am 19.04.2021, gegen 17:50 Uhr, in Salzgitter in der Berliner Straße. Bei der Überprüfung eines 40-jährigen Fahrers stellten die Beamten ebenfalls Auffälligkeiten fest, die aufgrund einer Drogenbeeinflussung entstanden sein könnten. Auch in diesem Fall reagierte ein Drogenvortest positiv auf eine Drogenbeeinflussung. Es erfolgte daher die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt. Die Polizei leitete zwei Verfahren gegen den Fahrer ein.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell